Carnevale particolare per l'ex attaccante dell'Inter Adriano, special guest del carnevale nel celeberrimo sambodromo di Rio de Janeiro, dove l'imperatore è stato protagonista. L'ex nerazzurro è stato il personaggio più illustre del carro della scuola di samba 'Camisa Verde e Branco' e acclamato in pompa magna dal popolo brasiliano e per l'occasione 'incoronato imperatore', omaggiandolo del suo stesso soprannome. Per l'occasione Adriano ha indossato una corona tutta d'oro con uno smeraldo incastonato di 7,5 carati dal valore di 100 mila euro come mostrano le immagini condivise da Che Fatica La Vita da Bomber.