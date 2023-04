Oggetto misterioso all'Inter, Joao Mario sta vivendo un momento davvero florido al Benfica. In particolare, l'ex centrocampista nerazzurro si sta rivelando determinante in Champions League, avendo segnato nelle ultime cinque partite della competizione in questa stagione, quattro volte su rigore. Joao Mario ha punito oltretutto la Juventus, sempre dal dischetto, sia all'andata sia al ritorno. La forma strepitosa si riflette anche in campionato, dove ha segnato in sei delle ultime nove partite per un totale di dieci gol in questa striscia; mai era andato oltre le sei marcature in campionato nelle stagioni passate.