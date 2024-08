Una stagione insieme all'Inter (prima dello 'scambio del Triplete' con Eto'o) e l'esperienza al Manchester United sono bastati a Zlatan Ibrahimovic per assaporare da vicino la grandezza di José Mourinho. Intervistato da New York Times, Ibra descrive lo Special One come "una macchina. Tira fuori il meglio di te. È quella persona: manipolatrice. Sa come entrare nella tua testa. Sa come trattarti, indipendentemente dal tuo livello".

Lo svedese offre poi anche un paragone con un altro suo ex allenatore: "Mi ha ricordato Capello. Ma una versione più recente. Disciplina. Hardcore. Intenso. Non è uno di quei tipi soft. Questo è ciò che mi piace. Ricordi da dove vengo? La mia famiglia è dura".