Primo titolo stagionale per il Paris Saint-Germain, che stasera ha vinto la Supercoppa di Francia piegando il Nizza. In gol per i parigini Messi, Neymar (doppietta) e Sergio Ramos, mentre non è stata una serata felice per l’ex nerazzurro Achraf Hakimi. L’esterno marocchino è stato infatti fischiato per quasi tutta la durata del match da parte dei tifosi presenti a Tel Aviv. Il motivo non è legato alla sfera sportiva: il calciatore lo scorso anno si era infatti esposto pubblicamente con l’hashtag #FreePalestine. L’appoggio alla causa palestinese non è stato gradito dai sostenitori israeliani presenti allo stadio, che per questo motivo hanno accompagnato con fischi ogni suo tocco di palla.