José Mourinho non allenerà in Arabia Saudita. Secondo quanto rivela Sky Sport, in un incontro andato in scena al "Chelsea Harbour Hotel", lo Special One ha ribadito al presidente dell'Al-Ahli la volontà di rimanere alla Roma. "I soldi proposti sono tanti, ma per l'allenatore portoghese l'aspetto agonistico-motivazionale risulta essere ancora dominante.

Mou rimane alla Roma come promesso pubblicamente a onorare il suo contratto a scadenza giugno 2024. Rimane alla Roma completamente soddisfatto? Assolutamente no. Rimane alla Roma perché molto legato a squadra e tifoseria e perché non ha avuto la tentazione di dover scegliere un'eventuale nobilissima chiamata da Psg o Real, destinazioni che lo avrebbero fatto tentennare", riferiscono i colleghi.