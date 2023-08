Nicolò Zaniolo saluta la Turchia, lo attende la Premier League. Come riportato da Sky Sport, l'ex nerazzurro ha infatti trovato l'accordo per il passaggio dal Galatasaray all'Aston Villa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al determinarsi di alcune condizioni. L'operazione, dal costo complessivo di circa 30 milioni più bonus, si concluderà domani con le visite mediche e la conseguente firma del classe '99.