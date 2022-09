Mauro Icardi sempre più verso la Turchia. Operazione al rettilineo finale, tanto che, come sottolineato da Sky, mancano soltanto gli ultimi dettagli per chiudere il passaggio dell'ex Inter al Galatasaray. L'operazione, da ricordare che la chiusura del mercato turco è fissata per domani, va verso il buon esito con la formula del prestito secco e libererebbe il PSG di uno dei tanti esuberi di quest'estate.