Il ritorno in Italia di Romelu Lukaku si fa in salita. È questo lo scenario che emerge dopo l'incontro andato in scena nel pomeriggio di oggi a Londra tra Chelsea e Napoli: il summit tra i dirigenti dei due club viene definito "complicato" da colleghi di Sky Sport, che parlano di divergenze legate alla formula del trasferimento. Le parti si riaggiorneranno, ma l'accordo non è ancora stato raggiunto.