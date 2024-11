Il futuro di Achraf Hakimi sarà ancora in Francia, all'ombra della Tour Eiffel. L'ex terzino dell'Inter - informa RMC Sport - nelle ultime ore ha messo la firma sul rinnovo di contratto che lo legherà al Paris Saint-Germain fino al 2029. Per il marocchino, che aveva l'attuale accordo in scadenza nel 2026, manca ora solo l'annuncio ufficiale del club transalpino.

