Dopo la tegola piovuta a Trigoria ieri complice l'infortunio grave occorso in allenamento a Gini Wijnaldum, Radja Nainggolan si è proposto alla Roma. La notizia che avrebbe del clamoroso è dei colleghi de La Repubblica, che comunque spiegano che la trattativa per il ritorno a casa del Ninja, ora in forza all'Anversa, non è semplice. La dirigenza giallorossa farà il punto della situazione con José Mourinho dopo la partita con la Cremonese.