Achraf Hakimi è il nuovo obiettivo del Manchester City per la fascia destra. Il futuro in dubbio di Kyle Walker e la partenza forzata di Joao Cancelo (negli ultimi mesi in prestito al Bayern Monaco) spingono Guardiola sul marocchino, in scadenza con il PSG nel 2026. È quanto sostiene Marca, precisando che lo scenario resta complicato proprio per la lunghezza dell'accordo con i parigini.

"Gli inglesi, che hanno bussato alla porta del terzino del Psg, stanno ancora una volta provando ad acquistare un giocatore che avevano cercato di ingaggiare quando si stava affermando al Borussia Dortmund", prima dello sbarco all'Inter.