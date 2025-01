Non solo il Galatarasay, nelle ultime ore anche due club di Premier League si sono fatti avanti per Milan Skriniar. Il difensore slovacco del Psg non rientra più nei piani di Luis Enrique e potrebbe salutare Parigi in questa finestra di mercato.

Secondo quanto riportato da L'Equipe, sull'ex Inter ci sono anche Tottenham e Aston Villa. Il Psg è disposto a darlo anche in prestito ma inserendo una clausola di obbligo di acquisto al termine.