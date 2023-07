Mauro Icardi è pronto a separarsi dal PSG per unirsi a titolo definitivo al Galatasaray. La grande stagione di Maurito in Turchia (23 gol e 8 assist in 26 partite), ha convinto il Gala a investire. Lo riferisce L'Equipe. "In prestito per tutta la stagione in Turchia, l'argentino dovrebbe, a meno che la situazione non cambi, impegnarsi con il club di Istanbul nei prossimi giorni. PSG e Galatasaray hanno definito gli ultimi dettagli di un trasferimento stimato in 10 milioni di euro".