Un fatto di assoluta gravità che incide indirettamente anche sul futuro dell'ex Inter Nicolò Zaniolo, con la trattativa per l'addio alla Roma inevitabilmente rallentata. "Tutti i campionati, infatti, sono stati sospesi e quindi anche la trattativa fra la Roma, il Galatasaray e il Fenerbahce ha subito un logico stop, anche se non è tramontata (il mercato in Turchia chiude mercoledì) - scrive Gazzetta.it -. La preoccupazione, infatti, sta lievitando, e le immagini che giungono dalla Turchia non lasciano presagire un ritorno a breve alla normalità. Zaniolo e la sua famiglia attendono sviluppi, ma i dadi in mano, adesso, li ha il destino.