Dopo i rumors di qualche giorno fa che vedevano il Paris Saint-Germain legato al nome dell'ex allenatore nerazzurro, oggi alla guida degli Spurs, Antonio Conte, che secondo gli inglesi si sarebbe proposto per succedere a Maurizio Pochettino, si allargano gli orizzonti di mercato dei parigini secondo quanto trapelato nelle scorse ore dall'Inghilterra. Ancora ex Inter nel mirino per i transalpini che secondo il The Sun sarebbero interessati anche a Romelu Lukaku, parallelamente all'evolversi della situazione in casa United con di Marcus Rashford, per il post Mbappè, e Paul Pogba.