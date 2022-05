Il futuro di Marko Arnautovic sarà ancora al Bologna. La conferma arriva dal Corriere dello Sport, che spiega come l'ex attaccante dell'Inter (accostato anche ai nerazzurri per la sessione di mercato estiva) voglia rispettare il quadriennale firmato con i rossoblu. "Complice anche l'ottimo rapporto, addirittura di amicizia, con il tecnico Sinisa Mihajlovic, Arnautovic vuole restare, tanto che delle voci di mercato non vuole nemmeno sentirne parlare", si legge. Il club emiliano, dal canto suo, ritiene l'austriaco incedibile.