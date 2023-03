Pierre Højbjerg , centrocampista del Tottenham , ha commentato dal ritiro della nazionale danese le parole rilasciate da Conte nella conferenza stampa dopo il 3-3 contro il Southampton. "Fortunatamente non sono io a dover dire se ha ragione - le sue parole -. È evidente che non è soddisfatto. La sua conferenza stampa l’abbiamo vista tutti: è stato molto onesto e molto aperto. Lo ha fatto perché non è soddisfatto: non lo avrebbe fatto se fossimo arrivati ai quarti di Champions League e in semifinale di FA Cup. Quella conferenza stampa deriva dal fatto che, sfortunatamente, non siamo riusciti ad ottenere come squadra i risultati che volevamo. In Premier League siamo ancora dove vogliamo e dobbiamo essere, ma è dura.

Capisco che se vuoi avere successo come squadra, hai bisogno di 11 uomini che credono tutti nello stesso progetto e nella stessa cultura. Ma penso che dovremmo sentire da lui come si sente prima di poter, come giocatori, valutare le conseguenze di quello che ha detto. A me resta il concetto che l’allenatore non è soddisfatto. E so di dover fare tutto il possibile perché lui lo sia. So anche che sono un giocatore onesto, uno che da sempre il 100% per sé stesso e per la squadra".