Si giocherà domani pomeriggio alle 17.30 l'attesissima sfida tra Manchester City e Liverpool in Premier League. Come riportano diversi media, sono soltanto cinque i giocatori che hanno giocato con entrambi i tecnici, uno dei quali è un ex interista: sono Gundogan (Borussia Dortmund e Manchester City), Lewandowski (Borussia e Bayern Monaco), Shaqiri (Bayern e Liverpool), Goetze (Borussia e Bayern) e Thiago Alcantara (Bayern e Liverpool).