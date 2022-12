In attesa di quello che potrà essere il futuro di Diego Godin, ad un passo dall'addio al calcio come ammesso dallo stesso ex Inter immediatamente dopo l'uscita dal Mondiale della Nazionale uruguaiana, a puntare su di lui ci sarebbe anche il Nacional. Ad esporsi in prima persona è lo stesso presidente della stesso società polisportiva di Montevideo, José Fuentes che qualche giorno fa ha dichiarato: "Non so che non sa cosa gli succederà in futuro, ma per il Nacional sarebbe un onore se giocasse per il club" riportano su El Observador.