Ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, Umberto Gandini, presidente della Lega Basket Serie A, parla anche di José Mourinho da ex dirigente della Roma: "L'ho conosciuto quando allenava l'Inter, è stato molto divisivo in quel periodo, ma ha portato un grandissimo risultato sportivo con il Triplete. È una persona gradevolissima, preparata ed è stata la scelta giusta al momento giusto per i Friedkin, ha dato entusiasmo e coesione. È sicuramente una figura ingombrante, un personaggio con cui devi lavorare quotidianamente, a Roma ha trovato l'ambiente ideale".