Ore decisive per il futuro di Alvaro Recoba, sempre più vicino all'esonero dal ruolo di allenatore del Nacional. A rendere nota la notizia è Cesar Merlo, esperto di calcio sudamericano che parla di ore convulse per i dirigenti del club di Montevideo. La dirigenza della società uruguaiana si è difatti riunita più volte per valutare la decisione da impugnare dopo il ko per 3-0 incassato contro il Cerro Largo. Sconfitta che a quanto pare può essere fatale per l'ex fantasista dell'Inter.

