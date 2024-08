È una furia Dejan Stankovic dopo il pareggio del suo Spartak Mosca in casa contro l'Akhmat Grozny dei giorni scorsi. Nel mirino dell'ex centrocampista dell'Inter c'è l'operato dell'arbitro dell'incontro, Vladislav Bezborodov: "Non voglio commentare il lavoro degli arbitri. Se dicessi tutto quello che penso potrei prendermi 3-4-5 o anche 10 partite di squalifica. Vorrei sottolineare i ragazzi che hanno lottato, non si sono risparmiati e si sono dati completamente al gioco. E con ogni minuto che passava, Akhmat guadagnava un vantaggio. Volevamo vincere ad ogni costo. Ho corso un rischio perché la vittoria era necessaria. E ce la saremmo meritata. Se questo è il tipo di calcio che dobbiamo affrontare, troveremo una soluzione.