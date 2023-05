L'ex portiere dell'Inter, ma anche della Fiorentina Sebastian Frey, intervenuto a TVPLAY_CMIT, ha risposto, tra le altre cose, anche sulla finale di Coppa Italia che si giocherà a Roma tra una settimana tra le sue due ex squadre: "Porterò con altre 20 leggende del calcio italiano la Coppa Italia a Roma per la finale. Sarà una partita speciale per me. Giocano Inter e Fiorentina" ha detto a proposito dell'evento. Sulla vittoria poi ammette: "Parla il cuore. Io spero che l’Inter vinca la Champions e la Fiorentina la Coppa Italia, e in quel caso io sarei l’ex giocatore più felice del mondo".

Inzaghi può andare via?

"Arrivare dopo Conte è molto molto difficile. Passare dopo un allenatore del genere, con quel carisma, mette pressione a chiunque. L'Inter si gioca un posto Champions e due finali. Se su tre obbiettivi ne vinci due cosa fai mandi via Inzaghi l’anno prossimo? Io penso di no".