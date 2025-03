C'è un caso Franco Vezzoni al Foggia. Il centrocampista argentino, prodotto del vivaio dell'Inter e ai Satanelli dal 2023, ha infatti deciso di non voler rinnovare il suo contratto coi rossoneri e per questo motivo rimarrà fuori dalle convocazioni. Ad annunciarlo è il direttore sportivo del club pugliese Giuseppe Leone ai microfoni del Corriere dello Sport: "Il ragazzo non vuole più rimanere a Foggia, per questo non ha voluto firmare il contratto di un anno che il presidente canonico gli aveva proposto. Erano state fatte alcune concessioni dalla società, a dimostrazione della volontà di trattenerlo, e su questo punto era stata raggiunta una prima intesa. Ma in serata il ragazzo con il suo entourage ha deciso di non doversi legare per un altro campionato".

Da qui la decisione drastica: "Sarebbe inutile convocarlo per le prossime partite, il giocatore mi sembra ormai scarico; ritengo che abbia perso gli stimoli per il campionato. Proseguirà con gli allenamenti ovviamente".