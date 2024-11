"Un campione senza tempo, capace di far innamorare ogni tifoso nerazzurro con la sua classe pura e le sue giocate spettacolari". È questo l'incipit scelto dall'Inter per il comunicato di auguri a Luis Figo, ex stella della storia del Biscione che compie oggi 52 anni.

Il portoghese "non ha solo indossato la maglia dell'Inter, l'ha onorata, regalando emozioni uniche e diventando un calciatore indelebile nella memoria dei tifosi - prosegue il club nella nota -. In quattro stagioni ha incantato San Siro con la sua tecnica raffinata e un talento smisurato: arrivato nell'estate del 2005 ha collezionando 140 presenze, arricchite da 11 gol. Con lui in campo, l'Inter ha conquistato 4 Scudetti, 1 Coppa Italia e 3 Supercoppe Italiane, riscrivendo pagine indimenticabili. Da parte di FC Internazionale Milano, tanti auguri a Luis Figo, che compie oggi 52 anni!".