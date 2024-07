Intervistato da Kiss Kiss Napoli, Giuseppe Falcao, figlio dell'ex stella della Roma Paulo Roberto Falcao, ha espresso il suo scetticismo in merito al possibile approdo di Romelu Lukaku al Napoli: “Lukaku ha dimostrato di essere un attaccante di qualità, capace di supportare i compagni di squadra e fare il lavoro sporco in campo. Il suo fisico imponente lo rende difficile da marcare e, nonostante la sua età, ha ancora molto da offrire. Però, passare da Osimhen a Lukaku sarebbe un passo indietro: Osimhen è un calciatore giovane, in continua crescita, e ha dimostrato di essere un bomber affidabile con la sua capacità di segnare almeno 20 gol a stagione.”

Falcao junior prosegue: “Lukaku non è più il giocatore devastante che era all’Inter. Investire su di lui potrebbe rivelarsi un’operazione a perdere. La sua età e le sue caratteristiche attuali limitano il suo valore di rivendita.”