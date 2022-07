Nella giornata di oggi l'Inter ha comunicato la cessione di Sebastiano Esposito all'Anderlecht. L'attaccante classe 2002, che si trasferisce al club belga a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione a favore dei nerazzurri, ha voluto esprimere tutta la sua carica per la nuova avventura con il classico post su Instagram, in cui si dice "felice" e "pronto" per la nuova avventura professionale.