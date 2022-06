Ronaldo il Fenomeno sogna in grande. Secondo quanto riportato da UOL Esporte, l'ex fuoriclasse dell'Inter, attuale presidente del Valladolid, punta a due leggende del calcio brasiliano a fine carriera ma che potrebbero essere importanti per gli Albivioletas, tornati in Liga dopo un solo anno di Segunda Division. Si tratta di Dani Alves e Marcelo, entrambi liberi da vincoli contrattuali e quindi tesserabili a parametro zero. La motivazione, oltre che prettamente tecnica, è soprattutto a livello di immagine poiché permetterebbe al Valladolid di farsi conoscere nel mondo. 46 anni, Ronaldo è alla presidenza del club dal 2018.