Brutto episodio quello che riguarda l'ex interista Ishak Belfodil, oggi all'Al-Gharafa, e reso noto da Le Parisien che racconta di un vero e proprio atto folle compiuto da un calciatore di cui non fa il nome ma il cui identikit non lascia spazi all'immaginazione. Il trentunenne algerino con cittadinanza francese è stato arrestato dopo aver aggredito la sorella di 15 anni al termine di una lite. Secondo quanto riportato appunto dal giornale transalpino la lite, avvenuta in casa dei genitori, sarebbe degenerata al punto da portare il calciatore a tentare di strangolare la quindicenne. La ragazza ha poco dopo chiamato la polizia, pur non sporgendo una denuncia formale.

Ciononostante, e visti i 'segni sul collo' ancora visibili, il calciatore è stato preso in custodia dagli agenti che successivamente lo hanno interrogato.