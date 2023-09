Dopo l'esperienza decisamente poco felice all'Inter, Henrique Dalbert riparte... dall'Inter. L'Inter brasiliana: il terzino arrivato in Italia nell'estate del 2018 dal Nizza tornerà infatti in patria per indossare la maglia dell'Internacional de Porto Alegre. Dalbert firmerà un contratto della durata di un anno con la squadra del Rio Grande do Sul, con parte dell'ingaggio che gli sarà riconosciuta in base alle presenze in campo.