Il Club America è alla ricerca di nuovi attaccanti sul mercato in vista del campionato di Apertura che partirà a inizio luglio. Secondo quanto riportato dai media messicani, la dirigenza ha messo nel mirino due ex centravanti nerazzurri: da una parte Gabigol, dall'altra Balotelli. Il brasiliano è rinato dopo essere tornato in patria al Flamengo nel 2019, mentre l'azzurro sarebbe stato proposto al Club America dal suo entourage dopo l'ultima stagione tormentata in Svizzera al Sion.