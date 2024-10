Giornata di festeggiamente in casa Inter, con il grande ex Cristian Chivu che spegne oggi 44 candeline. Il club nerazzurro lo omaggia con un comunicato in cui parla di "talento, determinazione e spirito di sacrificio. Sono queste le caratteristiche che hanno contraddistinto la carriera in nerazzurro di Cristian Chivu, arrivato all’Inter nell’estate del 2007. L’ex difensore rumeno ha indossato prima la maglia dell'Inter come giocatore per sei stagioni, nelle quali ha collezionato 167 presenze, 3 gol e una lunga serie di trofei, e poi guidando da allenatore dal 2018 al 2024 diverse formazioni del settore giovanile, esperienza culminata con la conquista del campionato Primavera nella stagione 2021/22. Oggi Cristian Chivu compie 44 anni e riceve gli auguri e l’affetto del Club e di tutti i tifosi".