Importante riconoscimento per l'ex nerazzurro André Onana, oggi portiere del Manchester United. Il camerunese ha infatti vinto il FIFPRO Merit Award for Player Impact. Al giocatore dei Red Devils è stato riconosciuto il grande impegno nel fornire cure mediche e interventi chirurgici gratis nell'area sub-sahariana, aiutando circa 550 bambini.

⭐️ Andre Onana has been awarded the 2024 FIFPRO Merit Award for Player Impact.



His foundation provides free medical care and surgeries across Sub-Saharan Africa, helping nearly 500 children annually.#MeritAwards | @AndreyOnana pic.twitter.com/2Ndzdm0Gax