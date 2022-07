"Nelle quattro stagioni in cui ha indossato la maglia nerazzurra ha collezionato 117 presenze e segnato 46 gol, belli e determinanti per la conquista di 3 Scudetti e 2 Supercoppe Italiane". L'Inter ricorda così Hernan Crespo, ex attaccante nerazzurro che festeggia oggi i 47 anni.