Il sito Football.London ha pubblicato le lettere inviate alla commissione disciplinare della Football Association con le con le quali Antonio Conte e Thomas Tuchel hanno fatto le loro scuse dopo l'increscioso episodio dell'alterco durante e dopo la sfida tra Chelsea e Tottenham. Insieme alle due missive, è stata resa nota la motivazione alla base della squalifica per l'allenatore dei Blues e della semplice multa per il tecnico degli Spurs: "Si nota come sia stato chiaramente Tuchel ad istigare il confronto tra lui e Conte, scegliendo di afferrare la mano di quest'ultimo e di sobbalzarlo dopo che lo aveva superato. Se non avesse stretto la mano di Conte, lo scontro tra i due e la successiva mischia che ne è seguita non si sarebbero verificati. Che Tuchel stringa la mano di Conte per il motivo che ha dato non è semplicemente giustificabile. Le strette di mano maleducate sono all'ordine del giorno alla fine di partite di calcio ad alta carica e non esiste alcun obbligo per una persona di guardarsi negli occhi mentre si stringono la mano. Tuchel ha detto a Conte di guardarlo negli occhi mentre gli stringeva la mano e non permetteva a Conte di allontanarsi è stato un atto altamente provocatorio. Conte è stato trascinato a malincuore, letteralmente, nel confronto con Tuchel. Conte ha reagito in modo aggressivo a quelle azioni ma la commissione non la considera un'enorme reazione esagerata date le circostanze. [...] Sebbene alcuni aspetti del comportamento di Conte potessero essere considerati scorretti, anzi lo ha ammesso, la commissione ha ritenuto Tuchel largamente colpevole dell'incidente e unanimemente ha ritenuto che ciò dovesse riflettersi in modo chiaro e definitivo nel livello di sanzione loro inflitta".