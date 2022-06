Lucia Pastrenge, centrocampista del Como Women neopromosso nella Superlega femminile ed ex capitano dell'Under 19 dell'Inter Women, interistata dal sito Calciofemminileitaliano ripercorre brevemente i suoi trascorsi in nerazzurro: "L’Inter è stato un percorso fondamentale, perché mi ha formato e mi fatto crescere sia dentro che fuori. Indossare questa maglia vuol dire far parte di una storia con le spalle importanti, e, nel mio piccolo, ho cercato di averla onorata. Mi ha lasciato tante soddisfazioni, ma soprattutto tanto senso di attaccamento alla squadra".