Grande partita per l'ex interista Facundo Colidio, passato dalla Primavera interista e oggi uno dei giocatori del River Plate dopo essere tornato in patria in Argentina. L'attaccante passato per il settore giovanile nerazzurro ha segnato tre reti nel 3-1 contro l'Instituto che ha permesso ai biancorossi di staccare il pass per i quarti di finale della Copa de la Liga Profesional.

