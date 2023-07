Prime parole da nuovo giocatore del Catanzaro per Marco Pompetti. Il centrocampista proveniente dall'Inter rivela le sue prime sensazioni in merito a questa nuova avventura coi giallorossi neopromossi in B ai microfoni dei canali ufficiali del club: "Sono molto contento di essere arrivato qui a Catanzaro. Abbiamo iniziato il ritiro: siamo carichissimi e vogliamo iniziare bene questa fase di ritiro, perché sono i giorni più importanti per preparare bene la stagione e sicuramente l'affronteremo nel migliore dei modi. Quando mi ha chiamato mister Vincenzo Vivarini, da parte mia c'è stata subito una volontà perché conosco le sue idee e i suoi principi di gioco. Mi sono subito detto che poteva essere la scelta migliore, perché mi piacciono i suoi concetti e le sue idee.

La mia scelta finale è stata soprattutto per queste cose qui". Parentesi anche sulla sua collocazione tattica: "Da piccolo giocavo come attaccante o trequartista, sicuramente ero più offensivo rispetto ad ora. Con il passare degli anni, alcuni allenatori hanno deciso di farmi giocare da centrocampista ed è stata la scelta migliore. Ora mi trovo bene a giocare qui secondo me rendo di più rispetto a giocare più avanti".