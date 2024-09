Nuova avventura all'orizzonte per l'ex interista, Antonio Candreva. Secondo la Repubblica, l'esterno è prossimo a tornare in campo dopo l'addio a parametro zero alla Salernitana. Per il classe 1987 si tratta di un ritorno a Genova, ma su sponda differente: dopo l'avventura in prestito proprio dall'Inter alla Sampdoria, per il numero 87 si apre la pista Grifone.

Gli addii di Retegui e Gudmundsson e i successivi infortuni di Messias e Malinovskyi hanno aperto l'esigenza di riaprire i dossier di mercato: Gilardino ha bisogno di rinforzi e la dirigenza rossoblu sta per accontentare il tecnico. Secondo il quotidiano sportivo Candreva avrebbe sciolto i dubbi pronunciando il fatidico sì al Genoa, che ora aspetta solo di accoglierlo.