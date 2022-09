La brutta sconfitta contro l'Uzbekistan non scalfisce la fiducia che Samuel Eto'o ripone nel suo Camerun in vista dei Mondiali. Anzi, intervistato da CRTV, l'ex attaccante dell'Inter oggi presidente della locale Federcalcio prevede scenari più che rosei per i Lions Indomptables di André Onana: "Il nostro obiettivo è lasciare il Qatar solo il 18 dicembre, data della finale che non perdiamo di vista. Questo è un gruppo straordinario umanamente".