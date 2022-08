L'imperativo è stato recitato più e più volte in casa Bologna: Marko Arnautovic non si muove. Un'intenzione finora dimostrata anche con i fatti, visto che gli emiliani hanno sempre rispedito al mittente le proposte per l'ex Inter. Tra queste anche l'offerta del Manchester United, società che avrebbe messo sul tavolo una cifra tra i 6 e gli 8 milioni: secco il no rossoblu. Lo riporta Il Resto Del Carlino.

Giacomo Principato