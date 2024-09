Grande avvio di campionato in Serie B per Nicholas Bonfanti, alla seconda stagione al Pisa, prodotto del settore giovanile dell'Inter e con una non celata passione per i colori nerazzurri di Milano. "Sì, da piccolo tifavo Inter e mi ispiravo a Bobo Vieri, poi man mano che si diventa grandi si pensa al lavoro e si guardano anche gli altri attaccanti, non solo quelli della tua squadra del cuore".

"Il calcio - prosegue - adesso è molto cambiato rispetto a qualche anno fa, è fisico e corsa quindi il mio attaccante preferito è Haaland. Nel fine settimana quando ho tempo guardo sempre le sue partite e cerco di rubare qualcosa al suo modo di giocare. In questo momento, per come vedo io il calcio, è il centravanti più forte in assoluto".