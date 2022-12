Federico Bonazzoli è al centro della sfida di mercato tra Spezia e Cremonese. Lo riferisce Gianlucadimarzio.com, precisando che il classe 1997 ex potrebbe lasciare la Salernitana già nel mercato invernale. "Nelle ultime ore, la Cremonese si è mossa, facendo passi concreti per l'attaccante - si legge -. È stato proposto, infatti, un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza".