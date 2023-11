Bel gesto quello di cui si è reso protagonista l'ex interista, oggi capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi che, dopo i brutti fatti legati al maltempo che ha messo in ginocchio la Toscana, è sceso in campo non solo al Franchi. Il capitano dei viola, armato di stivali, è sceso per le strade del capoluogo per aiutare la popolazione come ha riportato Firenzeviola.it che ha diffuso le immagini dell'ex nerazzurro al lavoro all'indomani del ko incassato ieri sera contro la Juventus, impiegando così le sue ore libere.