"Avevo 15 anni e arrivai in Italia come Jonathan Bagora, il cognome di mia madre, tant’è che ancora oggi mi chiamano ‘Bego’. Casiraghi mi scovò per caso. A fine partita mi convinse a fare un provino". Jonathan Biabiany ricorda così, a Gazzetta.it, l'inizio della sua storia con l'Inter. "Sono stato alla grande - racconta il francese ripensando agli anni milanesi -. Mi sono allenato con Recoba, Figo, Adriano, Ibra. Li guardavo e pensavo ‘wow, il Paradiso è davvero così?’. Qualche giorno prima li avevo visti in televisione insieme agli altri, nel convitto. Se me l’avessero detto a 14 anni mi sarei fatto una risata, e invece ero insieme a loro”. A 15 anni all'Inter mi allenavo con Recoba, Figo, Adriano e Ibra.. Li guardavo e pensavo: "Il Paradiso è davvero così?".

Il nativo di Parigi non ha dubbi sulla scelta dell'allenatore più importante della sua carriera: "Rafa Benitez. Mi ha cambiato molto: prima che arrivasse lui giocavo da seconda punta. Lui in ritiro mi ha preso da parte dicendomi le cose in modo chiaro. ‘Ascolta Jonathan, io voglio che fai l’esterno destro’. Si metteva con pazienza a spiegarmi i tagli, i movimenti, le giocate da fare".

Zero esitazioni anche relativamente al ricordo più dolce in nerazzurro: "Il gol al Mazembe nella finale del Mondiale per club. Entro e segno dopo 15’. La soddisfazione più alta in carriera".