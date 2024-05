Grande soddisfazione per Hernan Crespo, che si aggiudica la Champions League asiatica alla guida dell'Al Ain. La formazione degli Emirati Arabi Uniti ha regalato a Valdanito il suo primo trofeo da allenatore dopo aver travolto per 5-1 i giapponesi dello Yokohama Marinos nella finale di ritorno della competizione, ribaltando la situazione visto che i nipponici avevano vinto per 2-1 nel match d'andata. L'ex attaccante di Parma, Lazio, Milan e Inter festeggia il trionfo dopo essersi trovato sulla graticola nelle ultime settimane e porta l'Al Ain al Mondiale per Club negli Stati Uniti del 2025.