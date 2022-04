In virtù della doppietta segnata in Bologna-Sampdoria 2-0, Marko Arnautovic è diventato il terzo giocatore austriaco della storia ad andare in doppia cifra di gol in un singolo campionato di Serie A. L'ex attaccante dell'Inter, ora a quota 11, è a una lunghezza dai recordman Engelbert Koenig (Lazio 1946/47) ed Ernst Ocwirk (Samp 56/57). Lo evidenzia Opta.