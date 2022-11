C'è tutta l'amarezza del caso nelle parole rilasciate a Sporza da Paul Gheysens, presidente dell'Anversa, sul comportamento non proprio professionale tenuto da Radja Nainggolan da quando ha raggiunto il club belga, che recentemente lo ha sospeso per aver fumato in panchina prima della gara contro lo Standard Liegi: "Speravamo che mostrasse in modo positivo il suo interesse per il calcio - ha spiegato -. Toby Alderweireld suda la maglia in campo, cerca di ripagare l'investimento che abbiamo fatto per acquistarlo; con Radja Nainggolan siamo ben lontani da questo. Penso che faccia fatica a trovare un equilibrio tra le sue diverse occupazioni. Peccato che con tutto il talento che ha non viva come uno sportivo. Radja ha fatto alcune scelte che rendono impossibile il reinserimento nel gruppo. Non voglio sparare addosso a nessuno e non decido da solo, ma gli manca l'impegno, non è totalmente concentrato sul calcio. Sono successe alcune cose, prima tra tutte quando ha guidato senza patente, che non sono in linea con il ruolo d'esempio di Radj: peccato per lui e per tutta la società. Se lo riacquisterei? Certo che no. Con quello che prende di stipendio deve fare di più".