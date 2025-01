Oltre a godersi, giustamente, il primato nel campionato italiano di pallacanestro della sua Trapani Shark, Valerio Antonini, vulcanico patron anche della squadra di calcio della città siciliana, vuole farsi grandi regali anche per il club militante in Serie C e dal proprio profilo X apre più di una porta a Mario Balotelli, invitandolo apertamente a considerare l'idea di trasferirsi alla corte di Ezio Capuano: "Sarebbe un piacere averlo a Trapani con noi… Un campionissimo a cui darei il massimo della protezione e supporto per fargli vivere al meglio il campo. Mario ci vieni? Io sono pronto a parlarne", il messaggio di Antonini.