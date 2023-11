Giornata di festeggiamenti in casa Inter, con il grande ex Alessandro Altobelli che spegne oggi 68 candeline.

"Implacabile nel gioco aereo, innato senso del gol e grande tecnica: con 209 reti è il secondo miglior marcatore nella storia dell’Inter, dopo Meazza - ricorda il club nerazzurro in un comunicato -. Compie oggi 68 anni Alessandro Altobelli. "Spillo" ha indossato la maglia nerazzurra per 11 stagioni, collezionando 466 presenze. Campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 1982, in nerazzurro ha conquistato lo scudetto della stagione 1979/80 e due coppe Italia nel 1977/78 e 1981/82. Tanti auguri a Alessandro Altobelli da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi!".